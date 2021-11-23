شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات وتحذير للسائقين.. فيديو

كتب محمود راغب

تشهد سماء القاهرة الكبرى، شبورة كثيفة على كافة المناطق تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث ظهرت الشبورة منذ الصباح الباكر وتبدأ فى التلاشى تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة الشبورة بكثافة بداية من اليوم وخلال الأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع المقبل ، تبدأ من فجر كل يوم وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق من السرعات الزائدة ، وضرورة اتباع تعليمات المرور خاصة وأن الشبورة تظهر بكثافة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، يكون لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.