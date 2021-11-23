شبابك يا مصر.. أحمد حسين بطل عالم كيك بوكس يحصد 14 بطولة عالمية ومحلية.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مركز ديرمواس ،مع اللاعب احمد حسين وشهرته الحداد والحاصل على 14 بطولة فى الكيك بوكس، كان آخرها منذ شهرين، والتى حصل فيها اللاعب على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم بعد تغلبه على منافسه الأردنى بطل العالم مرتين متتاليتين .

قال أحمد حسين: "بدأت مشوارى فى لعبة الكيك بوكس منذ 2018 واستطعت خلال تلك الفترة الحصول على 14ميدالية منها على مستوى المحافظة وأخرى جمهورية ومنها الميدالية الأخيرة على مستوى العالم، وتعتبر تلك الميدالية اغلى ميدالية عندى لأننى استطعت التغلب على بطل العالم لمرتين متتاليتين قبل انتهاء الوقت الأصلى".

وأضاف: "أستعد للاشتراك فى جميع البطولات وأقوم بأداء التمرينات الرياضية بشكل جادى، حتى التحق بالمنتخب الوطنى من جديد وأحقق معه المزيد من البطولات".

وتابع: "لعبة الكيك بوكس من الألعاب التى أعشقها، لذا أحب أن أكون متميزا فيها، وأتمنى أن أصل إلى أعلى النقاط وأرفع علم مصر عاليا فى جميع البطولات التى اشترك فيها سواء باسم مركز ديرمواس أو مع منتخب مصر حتى يعلم العالم أجمع أن مصر بها أبطال وشبابها قادر على قهر الكبار فى مختلف الألعاب".