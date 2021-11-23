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شاهد حركة المرور وتعرف على حالة الطقس أعلى كوبرى أكتوبر.. لايف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:41 ص
شاهد حركة المرور وتعرف على حالة الطقس أعلى كوبرى أكتوبر.. لايف كوبرى اكتوبر
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، للتعرف على حالة الطقس، ورصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حيث شهد الكوبري بعض الكثافات المرورية المتحركة، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، بينما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل، مع وجود شبورة مائية بالطرق القريبة من المسطحات المائية.

وتباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحام.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

بمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

 


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