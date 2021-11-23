"سانا": الجيش السورى يعترض رتلا أمريكيا فى ريف الحسكة ويمنعه من المرور

كتب وكالات

قالت وكالة "سانا" إن حاجزا للجيش السورى، اعترض رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية شرق مدينة القامشلى بريف الحسكة الشمالى ومنعه من المرور باتجاه المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز فى محيط قرية عاكولة بريف القامشلى الجنوبى الشرقى اعترض رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكى مؤلفا من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلى وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

وكانت الوكالة أعلنت أمس أن أهالى قرية حامو بريف القامشلى الجنوبى اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكى ترافقه سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.