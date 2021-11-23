رئيس الوزراء يدعو لوضع خطة تهدف لإنعاش القطاع السياحى فى دول "الكوميسا"

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك قطاعات تتضررت بشدة من جائحة كورنا خاصة القطاع السياحي والذى تتميز به كل دول الكوميسا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع خطة لانعاشه من خلال إعادة تفعيل السياحة والحياة البرية في الكوميسا ودعوة اللجنة للانعقاد في أقرب وقت.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته أمام قمة الكوميسا، أن التعاون في القطاع الصحي يستلزم منا الإسراع بوتيرة التعاون بين وزراء الصحة الأعضاء ، معربا عن أمله بدعوة لجنة وزراء الصحة للانعقاد لوضع خطة عاجلة للحد من تأثيرات الجائحة على مواطني الإقليم.