حياة كريمة فى بنى سويف .. قوافل طبية لعلاج المواطنين بشنرا الفشن والكشف عليهم مجانا

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب،أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية شنرا مركزالفشن ،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمترددين على القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وقامت القافلة بالكشف على 369مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (73أطفال، 63 باطنة، 97رمد، 66عظام، جلدية70)، وعمل 24 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة ،وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.