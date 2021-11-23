حياة كريمة.. إنشاء مدرسة دلاص للتعليم الأساسى بـ4.7 مليون جنيه فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ببا وناصر تنفيذ أعمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تستهدف أكثر من 1600 مشروع.

وتشهد قرية دلاص التابعة لمركز ناصر تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر، حيث يتم إنشاء مجمعات خدمية وزراعية بالقرية.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر لليوم السابع ، استمرار العمل في الاعمال الجراى تنفيذها بمدرسة دلاص للتعليم الأساسى "إحلال جزئي"، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، تضيف 20 فصلاً دراسيا، ضمن 19مشروعا مابين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية ،إحلال جزئي"، بجانب متابعة الأعمال التى تم نفذتها مديرية الرى لرفع كفاءة وتطوير كوبرى مدخل دلاص.