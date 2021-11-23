اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. إنشاء مدرسة دلاص للتعليم الأساسى بـ4.7 مليون جنيه فى بنى سويف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:00 ص
حياة كريمة.. إنشاء مدرسة دلاص للتعليم الأساسى بـ4.7 مليون جنيه فى بنى سويف إنشاء مدرسة دلاص للتعليم الأساسى بـ4.7 مليون جنيه ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرى مركزى ببا وناصر تنفيذ أعمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تستهدف أكثر من 1600 مشروع.

وتشهد قرية دلاص التابعة لمركز ناصر تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر، حيث يتم إنشاء مجمعات خدمية وزراعية بالقرية.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر لليوم السابع ،  استمرار العمل في الاعمال الجراى تنفيذها بمدرسة دلاص للتعليم الأساسى "إحلال جزئي"، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، تضيف 20 فصلاً دراسيا، ضمن 19مشروعا مابين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية ،إحلال جزئي"، بجانب متابعة الأعمال التى تم نفذتها مديرية الرى  لرفع كفاءة وتطوير كوبرى مدخل دلاص.


أخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة ببنى سويف

قرى مركز ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة