مدارس ومجمعات خدمية وزراعية بقرى حياة كريمة بمركز ببا جنوب بنى سويف .. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بناصر وببا، وفي إطار برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة، ورافقه خلال الزيارة: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

تفقد نائب محافظ بني سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتابع"سلامة"سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية،وسيشمل جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان،علاوة على متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع الري، حيث تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري كفر ناصر على ترعة الشراهنة التي تنفذها مديرية الري، بالإضافة إلى متابعة سير أعمال تبطين ترعة الشراهنة ضمن المشروع القومي لتدعيم البنية التحتية المائية، الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتقليل الهدر، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير.

واستكمل نائب المحافظ متابعته الميدانية لسير العمل في مشروعات المبادرة، بتفقد المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا وتنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه، حيث تابع سير العمل في مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية "توسع"، مساحة الموقع 2556متر منها 297م للمبنى الذي يضم 16 فصلاً(4 رياض أطفال+12 ابتدائي)،بالإضافة إلى تفقد مشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية" توسع"، مساحة الموقع 2536م، منها 165مساحة المبنى الذي يضم 8 فصول ، وذلك ضمن 25 مشروعاً يجرى إنشاؤها بالمركز ما بين إنشاء جديد وتوسعة وإحلال وتجديد.



جولة عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف



زيارة نائب محافظ بنى سويف لقرى مركز ببا



مشروعات خدمية بمركز ببا