حكم نهائى.. الإدارية العليا تقضى باستبعاد "وليد الفيل" من انتخابات الأهلى

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول دعوى وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.

الفيل أقام استشكالاً أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم.

وكان وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، أقام استشكالاً، أمس الإثنين، للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسمة في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.