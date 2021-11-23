حكم نهائى.. الإدارية العليا تقضى باستبعاد "وليد الفيل" من انتخابات الأهلى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول دعوى وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.
الفيل أقام استشكالاً أمس للاستمرار في تنفيذ الحكم.
وكان وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، أقام استشكالاً، أمس الإثنين، للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسمة في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.
المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة