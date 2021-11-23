حبس 4 متهمين بترويج المواد المخدرة فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى - عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بحبس 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات حول الواقعة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكميائي.



واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.