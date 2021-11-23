جونسون يشبه نفسه بـ"النبى موسى".. وجارديان: ارتباكه يسبب صدمة داخل حزبه

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من القلق والصدمة يشهدها حزب المحافظين في بريطانيا من الارتباك الذي بدا عليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال خطابه الأخير أمام قادة الأعمال، والذي كان يهدف إلى التوعية بمخاطر الانبعاثات حيث شبه نفسه بـ"النبي موسي" والوصايا العشر، قائلاً: "قلت لمسئولي الخدمة المدنية إن الوصايا العشر الجديدة هي أنه يجب عليك تطوير صناعات مثل الرياح البحرية والهيدروجين والطاقة ‏النووية واحتجاز الكربون".‏

التشبه الذي اختاره جونسون ، انتقاد من حزبه، وحزب العمال، حيث علق الأخير بحسب الصحيفة قائلاً: "نكتة غير مضحكة.. وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة بسبب تخبط الحكومة في العديد من القضايا".

وعلقت صحيفة "جارديان" في تقرير لها الثلاثاء علي المؤتمر، قائلة إن هناك قلق متزايد بين أعضاء البرلمان البريطاني بشأن كفاءة ‏رئيس الوزراء بوريس جونسون وقيادته بعد أن ألقى خطاب متوتر أمام قادة الأعمال ‏واتهم بعدم درايته بسلسلة من السياسات الرئيسية من الرعاية الاجتماعية إلى السكك ‏الحديدية.‏

وقال كبار أعضاء حزبه إنهم بحاجة إلى جونسون لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح بعد ‏أسبوعين كارثيين وسط استياء من أدائه في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية (‏CBI‏)، ‏حيث فقد تركيزه في خطابه لمدة 20 ثانية تقريبًا. ‏

كان رئيس الوزراء يواجه أيضًا تمرد كبير بسبب مقترحاته للرعاية الاجتماعية ، ‏والغضب من قرار تقليص تحسينات السكك الحديدية في الشمال والإحباط من فشل ‏الحكومة في الوفاء بوعودها على القوارب الصغيرة التي تعبر القناة. ‏

واشتد التوتر بين نواب حزب المحافظين بشأن جونسون بعد أن قال مصدر في داونينج ‏ستريت إن "هناك الكثير من القلق داخل المبنى بشأن رئيس الوزراء ... إنه لا يعمل"، ‏مضيفا أن مجلس الوزراء بحاجة إلى الاستيقاظ والمطالبة بتغييرات جادة بخلاف ذلك ‏سيستمر الأمر في التفاقم ".‏

وقال عضو نواب بارز آخر إن خطاب جونسون في اتحاد الصناعة البريطانية كان ‏‏"فوضى" بينما قال نائب ثالث من حزب المحافظين: "اعتقدت أن أداء اليوم كان الأكثر ‏إحراجًا لرئيس وزراء محافظ .. شخص ما يحتاج إلى السيطرة إنه يفقد ثقة الحزب".‏

وتأتي الانتقادات بعد ان تعرض رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لموقف ‏محرج أثناء إلقائه خطابا فى المؤتمر السنوى لاتحاد الصناعة البريطانية، حيث توقف عن ‏الحديث لمدة 25 ثانية بعد أن بدا أنه لا يستطع العثور على الفقرة التى يريد أن يقرأها.‏

وقال رئيس الوزراء، متمسكًا بالموضوع البيئي، إنه سيكون من غير المقبول فى ‏المستقبل بناء محطة فحم فإن ذلك سيكون مثل إشعال سيجار على متن طائرة.