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جونسون وزعيم حزب العمال يصلان لمراسم دفن نائب قتل طعنا فى حادث إرهابى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:56 م
جونسون وزعيم حزب العمال يصلان لمراسم دفن نائب قتل طعنا فى حادث إرهابى ديفيد أميس
كتبت: نهال أبو السعود

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وصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وكير ستارمر زعيم حزب العمال، إلى قداس في كاتدرائية وستمنستر من أجل السير ديفيد أميس، النائب المحافظ الذي قُتل طعناً في هجوم إرهابي في أكتوبر.

رئيس الوزراء وزعيم العمل من بين عدد من كبار السياسين الذين من المقرر أن يقدموا احترامهم لأب لخمسة أطفال بعد طعنه حتى الموت أثناء تواجده في دائرة انتخابية في كنيسة بلفيرس الميثودية في ليه أون سي يوم 15 أكتوبر.

سيترأس رئيس أساقفة وستمنستر، الكاردينال فنسنت نيكولز، وسيلقي رئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، القاصد الرسولي لبريطانيا العظمى، رسالة البابا فرانسيس التي تحيي ذكرى "سنوات الخدمة التي قضاها السير ديفيد مسترشدة بإيمانه الكاثوليكي القوي".

اصطف الناس في الشوارع لتقديم احترامهم لعضو البرلمان في ساوث إند ويست، حيث حضر المعزون قداسًا مسكونيًا خاصًا في كنيسة سانت ماري في بريتلويل يوم الاثنين.

قرأت عضوة البرلمان الأورمر عن حزب المحافظين آن ويديكومب، وهي صديقة للسير ديفيد، بيانًا نيابة عن عائلة أميس، على غرار البيان الذي صدر بعد وقت قصير من وفاته، حيث طلبت من الناس "تنحية الكراهية جانبًا" وحثت على التسامح.

حمل نعش السير ديفيد، ملفوفًا بعلم الاتحاد، بواسطة حاملي النعش من Southend Fire Service.

وتجمع مئات الأشخاص خارج مركز ساوثيند سيفيك للتعبير عن احترامهم حيث توقف الجرس الذي يقوده أربعة خيول سوداء أمامه.


المملكة المتحدة

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بوريس جونسون

ديفيد اميس

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بريطانيا

حادث ارهابى

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