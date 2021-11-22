جونسون يتعرض لموقف محرج أثناء إلقائه خطابا بمؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية.. فيديو

كتبت رباب فتحى

تعرض رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لموقف محرج أثناء إلقائه خطابا فى المؤتمر السنوى لاتحاد الصناعة البريطانية، حيث توقف عن الحديث لمدة 25 ثانية بعد أن بدا أنه لا يستطع العثور على الفقرة التى يريد أن يقرأها.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه بعد أن تحدث عن نجاحه فى العديد من الأمور المتعلقة بالصناعة خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، تخبط جونسون وظل صامتًا بينما كان ينظر فى كومة أوراقه بينما يتنفس بشدة ويغمغم "سامحوني" عدة مرات. وأخيرًا، بعد حوالى 25 ثانية مؤلمة، وجد الفقرة التى يريد قراءتها، موضحًا كيف يبقى الناس على ما يبدو بالقرب من أماكن ولادتهم للعمل، وذلك بفضل الحكومة المذهلة.

وقالت الصحيقة إنها كانت لحظة محرجة جدًا ولم تسر الأمور بشكل أفضل بالنسبة لرئيس الوزراء فى بقية الخطاب. فى مكان آخر فى الدقيقة 25، قال جونسون إنه يجب على الناس العودة إلى المكاتب "للتعلم والمنافسة" وادعى أن "الطبيعة الأم لا تحب العمل من المنزل". وتعرض لانتقادات واسعة على موقع "تويتر" للتدوين القصير لأنه بدا وكأنه يشير إلى أن المبانى الشاهقة تخرج من الأرض مثل الزهور.

وقال رئيس الوزراء، متمسكًا بالموضوع البيئى، إنه سيكون من غير المقبول فى المستقبل بناء محطة فحم مثل إشعال سيجار على متن طائرة.

واستدعى مقارنة بالنبى موسى من خلال الإشارة إلى أنه قد نزل من "جبل سيناء" لتسليم موظفى الخدمة المدنية خطته المكونة من 10 نقاط لتحقيق صافى الصفر بحلول عام 2050.

استغل حزب العمال الأداء الفوضوى قائلاً أن "النكتة لم تعد مضحكة بعد الآن". وقد يكون لذلك تداعيات أكثر خطورة حيث يشعر نواب حزب المحافظين بالإحباط بشكل متزايد بسبب تخبط الحكومة فى مجموعة من القضايا.