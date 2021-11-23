جنايات المنصورة تقضى بالحبس من 3 لـ5 سنوات لمتهمين بالتنمر على عامل

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى و عضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي والمستشار شعبان إبراهيم غالب وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبدالمعبود، بحبس عامل 5 سنوات وحبس ثلاثة قصر 3 سنوات لكل واحد فيهم، لاتهامهم بالتنمر على عامل لديه إعاقة ذهنية.

وتعود احداث الواقعة إلى 21 يناير عام 2021 بالقضية رقم 1834 لسنة 2021، والمقيدة برقم 960 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة. بدائرة مركز طلخا بأن قام كلا من "الشربيني ع ح ال" 38 سنة عامل تشغيل بشركة مياه الشرب بناحية شرنقاش، و"إسلام ال ر" 16 سنة مقيم قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، و"إبراهيم ا ا" 17 سنة مبلط، و"أحمد م ر" 16 سنة مبلط، باستدراج المجني عليه اشرف ف م كونه من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وقاموا بخطفه واستدراجه واحتجازه عن طريق الإكراه، داخل مقر تحلية المياه بقرية ميت عنتر، محل عمل المتهم الأول، مبعدين إياه عن أعين ذويه والرقباء المحيطين بالواقعة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب عاريًا بعد تقييده بالحبال، وأشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواة، وعرضوا حياته للخطر، وأوقعوا الرعب في نفسه ، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاموا بتصويره وتعدوا على حرمة حياته الخاصة، بنشر المقاطع المصورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول القضية خلال 4 جلسات داخل محكمة جنايات المنصورة، حتى صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بمدد مختلفة ما بين السجن والحبس.