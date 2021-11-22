جنايات المنصورة تبرئ 5 موظفين من تهمة الاستيلاء على 850 طن أرز في المنزلة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي، ببراءة 5 موظفين من تهمة الاستيلاء على 850 طن أرز متحفظ عليها داخل مخزن بالمنزلة لعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، وتهمة التلاعب فى المحرارات الرسمية وتحقيق منفعة للغير بنية التملك.

وقضت المحكمة ببراءة كل من عزمى ٠ ي ٠ م ٠ س ٠ ف 58 سنة فنى مراقبة صحية بالإدارة الصحية بالمنزلة، ومقيمة بالفروسات مركز المنزلة _ منصور ٠ م ٠ا ٠ ع ٠ أ 61 سنة رئيس لجنة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمنزلة سابقا، ومقيم بميت مرجا سلسيل مركز الجمالية - أحمد أ ع ع 57 سنة مراقب صحة بالإدارة الصحية بالمنزلة مقيم بالعزيزة مركز المنزلة- السيد ر أ أ 59 سنة مفيتش تموين بإدارة المنزلة قرية جديدة المنزلة - محمد أ ا ع أ 53 سنة صاحب مضرب أرز بالمنزلة من الاتهامات الموجهة إليهم.

ترجع الواقعة عندما قرر المستشار وائل حمدى عبد العليم المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وتوجيه اتهامات متعددة لأنهم فى غضون الفترة من 2 مارس 2012 وحتى نوفمبر 2013 بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، لقيام المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الأول والثاني والثالث مفتشين بالإدارة الصحية بالمنزلة والمتهم الرابع مفيتش تموين بإدارة تموين المنزلة سهلوا الاستيلاء للغير بدون وجه حق وبنية التملك على أموال متحفظ عليها لصالح احداى الجهات العامة بأن قاموا بتسهيل استيلاء المتهم الخامس بدون وجه حق وبنية التملك على كميات الأرز البالغ قدرها 850 طن أرز المتحفظ عليها صحيا من قبل الهيئة العامة للصادرات والواردات ببورسعيد لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقام المتهمون باستخدام حيلة بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة وجود كامل كميات الأرز سالفة الذكر المتحفظ عليها بمخزن المتهم الخامس وعدم استبدالها بكميات أخرى صالحة للاستهلاك الآدمي مغايرة للسابق المتحفظ عليها وذلك على خلاف الحقيقة مما مكن المتهم الخامس من الاستيلاء عليها وتصرفه فيها لنفسة بدون وجه حق وبنية التملك.

وقد وجهت النيابة تهمة التزوير فى محرارات رسمية حال تأدية الموظف المختص لوظيفته وهى محاضر إثبات الحالة والفحص الظاهرى لرسائل الأرز المتحفظ عليها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبتوا بتلك المحرارات مطابقة كميات الأرز المتحفظ عليها بمخزن المتهم الخامس وعدم العبث بها بإبدالها باخرى صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للحقيقة.

كما وجهت لهم حصولهم وبدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم كما أضروا عمدا بمصالح جهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم تمثل فى تمكين المتهم الخامس من الاستيلاء على كميات الأرز المتحفظ عليها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما اتهم المتهم الخامس بطريق المساعدة والاتفاق مع باقى المتهمين فى استبدال كميات الأرز المتحفظ عليها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي باخرى مغايرة سليمة وتمكنة من الاستيلاء على 850 طن أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون.