اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جريمة مروعة فى الجزائر.. أب يقتل طفلته فى الشارع

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:08 ص
جريمة مروعة فى الجزائر.. أب يقتل طفلته فى الشارع صورة أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم أب بالجزائر على قتل طفلته التى تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث قام بذبحها وسط الشارع، في مدينة بسكرة الجزائرية. وفق" النهار "الجزائرية .

وقعت الحادثة في قرية فرفار، بعدما أقدم المشتبه فيه على قتل طفلته ذبحا بالسكين، ليتركها تسبح في بركة دماء وسط الشارع قبل فراره.

وعلى الفور تدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مستشفى طولڤة، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على الفاعل وتحويله للتحقيق بهدف معرفة ملابسات فعلته.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الموقوف تنقل في الصبيحة إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.


الجزائر

اخبار الجزائر

جريمة قتل فى الجزائر

اب يقتل ابنته فى الجزائر

قانون العقوبات بالجزائر

مدينة بسكرة الجزائرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة