جامعة بني سويف تحصد المركز الثالث كأعلى عدد من المجلات المفهرسة بالكشاف العربى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، حصول الجامعة على المركز الثالث في أعلى عدد من المجلات المفهرسة بالكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI، وذلك خلال احتفالية التميز بالنشر الدولي التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات .

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تكريم المؤسسات التعليمية والباحثين الحاصلين على مراكز متقدمة في النشر الدولي في عدد من المجالات والتخصصات العلمية، مؤكدًا أن جامعة بني سويف تشهد طفرة نوعية كبيرة في الآونة الأخيرة من خلال تقلدها لمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية المعروفة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يعكس كم الإنتاج العلمي للجامعة من أبحاث ودراسات منشورة.

وأضاف الدكتور منصور أنه خلال الاحتفالية تم تكريم كلية الطب البيطري بالجامعة ضمن المراكز الأولى فى التميز البحثي في مجال Environment/Ecology، مشيراً أن الجامعة تفخر بتكريم العالم الراحل الدكتور علي البحراوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة بني سويف، وهو أعلى باحث في عدد الاستشهادات للأعوام 2019- 2020.