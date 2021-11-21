جامعة بني سويف تنظم قافلة طبية توعوية لـ "قرية شريف باشا" ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم، تنظيم قافلة طبية توعوية إلى قرية "شريف باشا" التابعة لبندر بني سويف، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الإعلام والمجلس القومي للمرأة.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وبحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة هاجر عبد الرحيم مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن القافلة تستهدف الكشف المبكر على سرطان الثدي وأورام الرحم، في مسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض ووسائل الوقاية منه، وذلك ضمن خطة استراتيجية تتبنها الدولة المصرية بتوجهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض .

وأشار الدكتور سامح المراغي، إلى أن المبادرة تستهدف أيضاُ الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع بالإدارة الهندسية بحضور الدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، و محمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الإدارة.

ووجه الدكتور منصور حسن خلال الاجتماع بإعادة الهيكلة لتحقيق أقصى استفادة للجامعة في إطار القانون وبدون تعطيل لمصلحة الجامعة مطالباً بضرورة عمل المقايسات الهندسية بين الإدارة الهندسية ووحدة الاستشارات مؤكداً على إعادة التشكيل والتوزيع لمهندسي الإدارة الهندسية، وتخصيص مبني للإدارة الهندسية، ومهندس مسئول عن السلامة والصحة المهنية بكل موقع.