جامعة الإسكندرية تنظم اليوم العلمى للچينوم وتطبيقاته الثلاثاء القادم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم لجنة الجينوم بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، مؤتمرها الأول تحت عنوان " اليوم العلمي للچينوم بالإسكندرية وتطبيقاته في تطور الصحة و المجتمع"، وذلك يوم الثلاثاء القادمة.

ويعقد المؤتمر بمركز المؤتمرات القاعة الكبري بكلية الطب- جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه ، رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان اليوم، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيماناً من الجامعة بأهمية دور البحث العلمي وتطبيقاته في تطوير المجتمع ودعما للمبادرة القومية لدراسة الچينوم المصرى.

ومن جانب آخر عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، جلسة حوارية مع الباحثين والناشربن المتميزين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حلمي، وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يونس، مدير مركز النشر العلمى الدولى لجامعة الإسكندرية، ولفيف من الباحثين والناشرين بجامعة الإسكندرية المتخصصين بالقطاع الهندسى والزراعى والحاصلين على التصنيفات الأعلى فى تصنيف h-index .

وأكد الغندور أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على النهوض بالمنظومة البحثية بجامعة الإسكندرية وإعطاء أهمية كبرى للبحث العلمى كونه أحد أهم العناصر للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تضم نخبة من أبرز الباحثين والناشرين بجامعة الإسكندرية، وأضاف ان تلك الجلسة تصبو إلى الإستماع إلى رؤى وأفكار الباحثين المتميزين والوقوف على كافة المشاكل والتحديات التى تواجههم وطرق علاجها، والخروج بتوصيات ترسم مستقبل البحث العلمى بجامعة الإسكندرية.

وأكد الغندور أن الجامعة أطلقت حزمة من الإجراءات والبرامج الجديدة والنوعية بهدف إحداث نقلة نوعية بحثية فى الجامعة، وتشجيع و تمكين الباحثين المتميزين على القيام بأبحاث علمية متميزة، ومن بين تلك الإجراءات إنشاء مكتب متخصص لكتابة الـproposal الخاص بالأبحاث العلمية، تشجيعا للباحثين لزيادة الإنتاج من البحث والنشر العلمى فى الدوريات العلمية المصنفة دوليا لوضع جامعة الإسكندرية فى أعلى مراتب التصنيف الدولي.

فيما أكد الدكتور سعيد علام أن تلك الجلسة تأتى فى إطار التنافسية العالمية فى مجال البحث العلمي، واهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمى ودعم علمائها وباحثيها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمى بالجامعة من خلال حزمة الإجراءات والبرامج التى تتخذها إدارة الجامعة لدعمهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم والإهتمام بأفكارهم ومتطلباتهم تمهيدا لزيادة الإنتاج من النشر العلمى فى الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

وأشار الدكتور عصام وهبة إلى أن هناك برنامج خاصة فى لائحة الدراسات العليا بالكلية للتعاون مع قطاع البترول وذلك بهدف لربط البحث العلمى بالصناعة كأحد أهم الاستراتيجيات التى تتبانها جامعة الإسكندرية فى الوقت الراهن.