اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 59 بحثا جديدا في النشر الدولي بمجلات “Scopus” العالمية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:14 م
جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 59 بحثا جديدا في النشر الدولي بمجلات “Scopus” العالمية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس نشروا 59 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus “‏ العالمية.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان له،أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (59 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (29.2%) والتي شملت على كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.1%)، علوم البيئة (9.1%)، والرياضيات (3%)، والفيزياء والفلك (3%)، علوم الأرض والكواكب (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (24.2%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (12.1%)، فالهندسة (9.1%)، والهندسة الكيميائية (6.1%).

وأضاف الدكتور قنصوه أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحث)، تلتها المملكة المتحدة (7 أبحاث)، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث) لكل منهم، فالجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر (بحثين) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم. وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات. من جانبه هنأ د. قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

 


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الاسكندريه

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التصنيفات العلميه

جامعه الملك سعود

جامعه دمنهور

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