جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات لثلاث فئات 

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التحويل اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الثلاثاء القادم 30 نوفمبر، وذلك للفئات التالية ( إعادة القيد -سنوات سابقة- معادلات) مع مراعاة الضوابط الأتية :

أولا البنين :

استيفاء الحد الأدني للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانويـة الأزهرية .

ثانيا البنات :

التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدني للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات .

نقل القيد بين الكليات أو الشعب الغير متناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبـول عـام حصـول الطالبـة على الثانوية الأزهرية .

التحويـل إلـي كليـة الدراسات الإسلامية والعربيـة بنـات بالقاهرة " فصـول الفيـوم " وكليـة الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة " شعبة الشريعة والقانون " يكون من الشعب المتناظرة فقط و يكون التحويل بين الكليات بعد سداد الرسوم المقررة للتحويل وموافقـة عميـدي الكليتين على التحويل على ألا يتم التحويل إلا بعـد مـوافـاة الكليات الإدارات التعليمية المختصـة بـالتحويلات وذلك للمراجعة والاعتماد من رئيس الجامعة .