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محافظ أسيوط: انطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا غدا

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:23 م
محافظ أسيوط: انطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا غدا اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيو - ضحا صالح

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أعلن اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن انطلاق قوافل طبية بجميع التخصصات تبدأ غدًا الثلاثاء 9 يوليو 2019 وتستمر حتى الأربعاء 18 ديسمبر 2019 بعدد 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كمرحلة أولى على أن تشمل باقي القرى خلال الشهور المقبلة وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتوفير خدمات الرعاية الكاملة للمواطن المصري.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لضبط الأداء وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين منوهًا إلى التنسيق مع كافة الجهات المعينة من بينها مديرية الصحة وإدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن للاهتمام بإنطلاق تلك القوافل ووصولها للفئات المستهدفة فضلًا عن توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجة تلك القوافل في القيام بعملها موضحًا أن تلك القوافل تفتح أبوابها أمام المواطنين للكشف في جميع التخصصات بالمجان دون مقابل مادي.

 

وأوضح الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن القوافل تنطلق غدًا في تخصصات الباطنة وجراحة ومسالك وأطفال ونساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة بمشاركة فرق طبية متخصصة ويتم صرف الأدوية العلاجية بالمجان منوها بأن القوافل تشمل قرى الأطاولة وبصرة والحاج موسى بمركز الفتح والشنابلة وعزبة اسحاق بمركز أبنوب وبني عدي وجحدم بمركز منفلوط والمنشأة الكبرى بالقوصية ودير الجنادلة بالغنايم والبربا بصدفا والتضامن بالبداري ودشلوط بديروط.

 

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