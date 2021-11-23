اليوم السابع
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"تنظيم المنافسة" بالكوميسا: ننظر لممارسات الاحتكار العابرة للحدود لتسهيل التجارة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:05 م
"تنظيم المنافسة" بالكوميسا: ننظر لممارسات الاحتكار العابرة للحدود لتسهيل التجارة الرئيس السيسى خلال قمة الكوميسا
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمود ممتاز، المفوض بمفوضية تنظيم المنافسة بـ"كوميسا"، إن المنظمة بداخلها عدة منظمات منها مفوضية تنظيم المنافسة للدول المشاركة بـ"كوميسا"، وتلك المفوضية تحمى المنافسة، وهىي تنظر لكافة الممارسات الاحتكارية التى تحدث عبر الحدود، ولو حدث أكبر من دولة مشاركة، فتنعقد المفوضية، لمتابعة الاندماج والاستحواذ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحدىدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى يذاع على قناة "on": "فى حالة وجود قيود جمركية تعيق التجارة بين دول الكوميسا يتم النظر إليها، والنظر لأى ممارسة احتكارية تمنع التبادل التجارى، ويتم التدخل عن طريق الأجهزة المعنية لإزالة تلك القيود، ورفع مستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا".

وقال: "رئاسة الكوميسا تستمر لمدة عام، وتمدد إذا لم تنعقد القمة، والهدف هنا هى استراتيجية قصيرة المدى، لأنها تضع أهدافا استراتيجية واضحة لكافة الأجهزة المعنية داخل الكوميسا، واليوم، مصر على قمة الكوميسا فى هذا التوقيت، هى مسؤولية كبيرة خاصة مع وجود كورونا وبداية تفعيل الاستراتيجية الجديدة".


الكوميسا

مفوضية تنظيم المنافسة

الممارسات الاحتكارية

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