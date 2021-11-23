تعرف على دير الشهيد مارجرجس التابع للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر دير الشهيد مارجرجس التابع للكنيسة الأرثوذكسية أحد الأديرة الحديثة، حيث يقع بالقرب من باب الخليل بالقدس القديمــة، ويرجح أن يرجع إنشاؤه إلى القرن السابع عشر، ومـــن المـــؤكد أنـــه فــي ســنة 1720م كان فــي نفس المــكان الــذي به الآن.

ويعتبر مــن بيــن الوثائــق الرســمية المتعلقــة بأمــلاك الأقبــاط فــي القــدس ، وثيقتــان قديمتــان .

أولاهمــا: عبارة عن أمــر صــادر مــن الشــرع الشــريف إلــى معمــار باشــي مدينــة القــدس، بتاريــخ 21 ربيــع الأول ســنة 1236هجريــة ( 27 ديســمبر1820م ) ، يتضمــن الإذن بترميــم محــلات ديــر الســلطان والــدار المالصقــة لــه وديــر الخضــر ( مارجرجــس).

والوثيقــة الثانيــة عبــارة عــن حُجــة أصدرهــا المولــى خلافة أو الملــلا ( قاضــي قضــاة القــدس ) بحضــور نقيــب القــدس ومفتــي القــدس ونقيــب الأشــراف بهــا بتاريــخ 11جمــادي الثانيــة ســنة 1236هـــ ( 16 مــارس 1821م ) إلــى » المعلــم حبيــب القبطــي « وكيــل ديــر الأقبــاط ، ووكيــل كاتــب الســنجق بالقــدس ، مضمونهــا أنــه كُشــف علــى الأجــزاء التــي رُممــت فــى ديــر الســلطان والــدار المحازيــة لــه وديــر الخضــر ، فوجــدت طبقًــا لمــا صــدر بــه الأذن.

وجدد الأنبــا باســيليوس الكبيــر (الثانى) هــذا الديــر وكنيســته، وعمــل لهــا حجابًــا علــى الطــراز البيزنطى ســنة 1882م ، وقــد أعــاد تجديــده نيافــة الأنبــا تيموثــاوس ســنة 1901م ، كمــا قــام نيافــة الأنبــا باســيليوس الرابــع بتجديــد الكنيســة تجديــدًا شــاملً ســنة 1961م ، وســنة 1962م، وبالكنيســة مذبــح واحــد.

ويُعتبــر حامــل أيقوناتهــا مــن أجمــل الأيكونوســتاس فــى كنائــس القــدس ، وتقــام فيهــا القداســات علــى مــدار الســنة، كمــا يقــام فــي هــذه الكنيســة قداســان احتفاليــان ســنويًا ، الأول فــي عيــد مارجرجــس حيــث يجــري تطييــب أنبوبــة رفــات القديــس مارجرجــس ، والثانــي يــوم الخميــس الســابق لجمعــة ختــام الصــوم ، وكذلــك يقيــم فيهــا – بعــد أخــذ الإذن كتابيًــا – إخوتنــا الأرمــن الأرثوذكــس قداسًــا احتفاليًــا بعيــد مارجرجــس ) حســب تقويمهــم ( فــي 7 أكتوبــر مــن كل عــام ، مقابــل إقامــة الأقبــاط قــداس برامــون الميــاد وقــداس عيــد الميــلاد علــى مذبــح الأرمــن بكنيســة المهــد ببيــت لحــم ســنويًا.



جانب من دير الشهيد مارجرجس



دير الشهيد مارجرجس بالقدس