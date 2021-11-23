تطوير قاعات 16 حضانة كمرحلة أولى ضمن البرنامج القومى لتنمية الطفولة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تطوير 16 قاعة من دور الحضانات تتبع 14 جمعية ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة أجمالية 3 مليون و250 الف جنيه كمرحلة أولى بمركزي الخارجة وباريس شملت تخصيص 2.5 مليون جنيه للمنشآت و750 الف جنيه للأثاثات.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح له، أن المرحلة الثانية ستبدأ في ديسمبر المقبل، لتطوير الحضانات في مراكز بلاط والداخلة والفرافرة مؤكدا على تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة.

وأضاف "العديسي"، أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم.