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تسجيل دخول وخروج 270 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر أكتوبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:41 م
تسجيل دخول وخروج 270 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر أكتوبر عبور السفن
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش خلال شهر أكتوبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,320,058 طن  كطاقة محققة وعدد حاويات 302,015حاوية مكافئة من خلال استقبال 270 سفينة متنوعة خلال الشهر.
 
وأكدت الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 39 سفينة حاويات بطاقة محققة 369,494 طن  وعدد حاويات 34,035 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة وأيضاً 8سفن صب سائل، و3 سفينة رورو فضلاً عن استقبال 79 قاطرة متعددة الأغراض خلال  الشهر ذاته. 
 
أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر أكتوبر 114 سفينة حاويات، و13سفينة  بضائع عامة بطاقة محققة 2,929,941 طن، و267,980 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 4 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 20,650 طن.
 
 

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