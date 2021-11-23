تحريات أمن الجيزة تكشف غموض سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مدير معمل بمدرسة في العجوزة، لاتهامه بالاستعانة بابن عمه، وسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدير مدرسة أفاد فيه باكتشاف سرقة مجهول لعدد من أجهزة الكمبيوتر بلغ عددها 19 جهازا، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بها.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن مدير معمل بالمدرسة استعان بابن عمه، لسرقة أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بها من مكتب المدير، وبضبط المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.