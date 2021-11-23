تجار مواشى بالشرقية: سوق الثلاثاء يحدد بورصة اللحوم ويعتبر العمود الفقرى للأسواق

الشرقية: فتحية الديب

تجولت عدسة "اليوم السابع"، صباح اليوم داخل سوق الثلاثاء الأسبوعي بعزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمعرفة أسعار المواشي واللحوم.

يقول أحمد عطية، مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إنه جرى نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق .

وأوضح مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، إن سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتي إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدي إليه.

ويقول الحاج محمد عوض، أحد تجار المواشي بالشرقية، إن سوق الثلاثاء، هو العمود الفقري للأسواق على مستوى الجمهورية، ويعد أول يوم للذبح، لأنه هو الذي يحدد بورصة اللحوم على مستوى الجمهورية، ويأتي إليه تجار من أسوان للإسكندرية.

وعن أسعار المواشي أكد عوض أن الجاموسة الوالدة تباع من داخل السوق بمتوسط 30 ألفا، والجاموسة العشر تبدأ من 25 ألفا إلى 27 ألفا، والبقرة الوالدة من 25 ألفا إلى 27 ألفا، والعجل وزن 400 كيلو، يباع لحم بداية من 60 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار قليلا بسب موسم الربيع لزيادة إنتاج البرسيم.

والماعز تبدأ أسعارها من 70 إلى 75 جنيه للكيلو، وأعرب التجار عن ارتياحهم لهذا المكان الجديد والذي يوفر عليهم مشقة التنقل داخل المدينة.























