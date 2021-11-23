محافظ الشرقية يتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بكفر صقر

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز كفر صقر، والبالغ عددها 8 مشروعات بقطاعي الطرق والكباري والشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون و470 ألف جنيه ، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين ، وكذلك صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز كفر صقر يشهد تنفيذ المشروعات الآتية:

· إنشاء كوبري سيارات بجوار كوبري حانوت عامر عند ك 5.5 على طريق حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 4 مليون و 400 ألف جنيه.

· إنشاء ورصف طريق مصرف بحر مشتول بقرية نجوم وطريق الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وطريق مطش حتى مدرسة ابن العاص وطريق المقابر من السالمي حتى ترعة الرباعي بإجمالي أطوال 2 كم وعرض 6 م وبتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه.

· عملية تعلية دور بكل من "مبني دار مناسبات قرية البوها البلد - مبني دار مناسبات البوها المحطة - مجمع خدمات المؤانسة" بتكلفة 2 مليون و 220 ألف جنيه.

· رصف طريق أبو الشقوق دوش على مصرف حادوس بطول 2.5 كم وعرض 6 م وأعمال رصف طريق الترعة المغطاة باتجاه المقابر بكفر السويركي طول 1.5 كم وعرض 6 م وبتكلفة 8 مليون و 140 ألف جنيه .

· إنشاء ورصف طرق " مدخل عزبة صدقي بطول 500 م - طريق المقابر بطول 750 م ببني حسن مركز ومدينة أولاد صقر - طريق نايف دوش بطول 200 م - طريق حانوت من الكوبري الكبير حتي كوبري السكة الحديد بطول 350 م- بإجمال أطوال 1.8 كم وعرض 6 م وبتكلفة 5 مليون جنيه .

· رفع كفاءة طريق الحوامدة - سنجها - شيط الهوي بطول 3 كم وعرض 7 متر وانشاء حائط ساند من الخرسانة العادية علي ترعة سنجها الشرقي بطول 600 متر وارتفاع 6.4 م بتكلفة 14 مليون جنيه.

· رصف طريق المصنع وطريق المقابر بالمنشية الجديدة بالمؤانسة بطول 1 كم وعرض 6 م وانشاء حائط ساند بطريق المصنع بالمنشية الجديدة بطول 50 م وارتفاع 8.25 م بمركز بتكلفة 2 مليون و 970 ألف جنيه.

· إنشاء مركزي شباب "شيط الهوي - البوها المحطة" بتكلفة 4 مليون و 270 ألف جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.