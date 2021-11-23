بنك الاستثمار الأوروبى يدعم برنامج المساكن الموفرة للطاقة بألمانيا بـ75 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) تقديم قرض بقيمة 75 مليون يورو لدعم برنامج بناء وتجديد المساكن ميسورة التكلفة في "إرلانجن" بألمانيا، بالتعاون مع جمعية الإسكان المحلي جيوبو GEWOBAU.

وذكر بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء أن المشروع يتوافق مع معايير العمل المناخي والاستدامة البيئية لبنك الاستثمار الأوروبي ويساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المباني مما يدعم جهود مدينة "إرلانجن" لتصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2030.

وأضاف البيان أن المشروع يتضمن بناء 442 منزلا جديدا ميسور التكلفة، بالإضافة إلى تجديد 564 منزلا لجعلها موفرة للطاقة.

ورحب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، بالتعاون مع جمعية جيوبو في تنفيذ أول مشروع إسكان اجتماعي عام في ألمانيا يلبي أعلى معايير كفاءة الطاقة وبأسعار موفرة في مدينة "إرلانجن" سريعة النمو، كما يساهم في الإدماج الاجتماعي ومنع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من الهجرة من المدينة.