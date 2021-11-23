اليوم السابع
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بعد 3 أيام من تعطيل الدراسة.. محافظ مطروح يقرر انتظامها بداية من غد الأربعاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:37 م
بعد 3 أيام من تعطيل الدراسة.. محافظ مطروح يقرر انتظامها بداية من غد الأربعاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، العودة لانتظام الدراسة، بداية من غد الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، بعد تعطيل الدراسة خلال الـ 3 أيام الماضية، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار، جاء ذلك الانتهاء من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، والأماكن التى تأثرت، من السيول وسقوط الأمطار، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين، والاطمئنان لاستقرار حالة الطقس.

وشهدت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، استقرار حالة الطقس الدافئ، وسطوع الشمس، عقب موجة الأمطار خلال الأيام الماضية، التي بدأت مساء يوم الجمعة الماضي.

وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الأيام الماضية، هطولا للأمطار، وبدأت المياه تأخذ مجراها للآبار وخزانات حصاد مياه الأمطار، واحتجزت بعض السدود فى الوديان كميات منها، لاستخدامها فى زراعة التين والزيتون والعنب والمحاصيل البعلية، والقمح والشعير.

على جانب، انتهت أجهزة المحافظة، من احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التى تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، ليلا ونهارًا، بقيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلي.


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