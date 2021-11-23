بطريرك الروم الأرثوذكس يزور أول دير للراهبات فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

كتب: محمد الأحمدى

زار البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، دير القديس نكتاريوس والقديس نيكولاس والقديس باييسيوس الأثوسي في منطقة Hartbirdsport.، حيث كان فى استقباله عند وصوله الدير المتروبوليت دماسكينوس مطران جوهانسبرج وبروتيريا، ورئيس أخوية الدير الأرشمندريت Apostolos.

وتم الانتهاء من بناء الدير المقدس في عام 2000 بناءً على طلب المتروبوليت سيرافيم مطران جوهانسبرج وبريتوريا في ذلك الوقت (الآن زيمبابوي وأنجولا)، وتم شراء الأرض بمبادرة من الأب Athinodoros Papaevryviadis، بالإضافة إلى مبلغ تم جمعه جزئيًا بتبرعات الرعية اليونانية استخدم لإتمام بناء الدير.

وفى عام 2017 وبتدبير البابا ثيودروس، خلال رئاسة المطران الحالي المتروبوليت دماسكينوس، تم تأسس هناك أول جماعة أخوية رهبانية في جنوب إفريقيا، وتتألف من خمس راهبات من كريت. يعتبر الدير الطفل الروحي لصاحب الغبطة والذي يزوره بانتظام خلال كل زيارة يقوم بها إلى جنوب أفريقيا.



أول دير للراهبات فى جواهنسبرج



بطريرك الروم الأرثوذكس