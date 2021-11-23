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براءة 4 متهمين بالشروع فى قتل شخص بمركز طلخا بالدقهلية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:30 م
براءة 4 متهمين بالشروع فى قتل شخص بمركز طلخا بالدقهلية محكمة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة  بالدقهلية، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي والمستشار شعبان إبراهيم غالب وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبدالمعبود، ببراءة 4 متهمين فى قضية الشروع بالقتل من بينهم ثلاثة صادر ضدهم حكما بالإعدام.

 

وتعود أحداث القضية التى تحمل رقم 1089 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا، الى اتهام "رائف ع ب" 31 سنة تاجر ملابس، صادر ضده حكما بالإعدام، وشقيقه "صلاح" 40 سنة تاجر ملابس صادر ضده حكما بالإعدام، و"وليد ح ال" 37 سنة بائع متجول، صادر ضده حكما بالإعدام، و"محمد ال" 28 سنة سائق ومقيم فارسكور، بالشروع فى قتل المجني عليه "أحمد محمد عبد الهادي" 50 سنة عامل ومقيم قرية المنيل مركز طلخا، حال سيره بالطريق العام ليلا، مستقلا دراجته النارية، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية.


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