بدأت، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الفيتنامية "هانوى" حملة تطعيم للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما ضد كوفيد-19.
وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية - بحسب صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية - أن "الحملة تستمر على مدى ثلاثة أيام وسيتم خلالها إعطاء 304 آلاف جرعة من لقاح فايزر لهذه الفئات العمرية، وسيتم التطعيم في المدارس للطلاب وفي المراكز الطبية لغير الطلاب، بينما يحصل الذين يعانون من أمراض مزمنة على اللقاح في المستشفيات".
وأضافت الوزارة أن " هانوى تخطط لتحصين جميع سكانها من الأطفال البالغ عددهم 792 ألف طفل دون سن 12 عاما بحلول الربع الأول من عام 2022".
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يمثلون حوالي 17 بالمائة من إصابات كوفيد-19 في فيتنام.
وكانت سلطات الصحة في العاصمة الفيتنامية هانوى وافقت على تقليص وقت الانتظار بين جرعتي لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 من ثمانية إلى أربعة أسابيع.
وقال مركز هانوي لمكافحة الأمراض الذي اقترح هذه الخطوة،بحسب صحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية، إنها تهدف إلى تسريع عملية التطعيم بطريقة آمنة وفعالة، وتحقيق ما يعرف بالمناعة الجماعية، كما تستند هذه الخطوة إلى إرشادات من المعهد الوطني للنظافة وعلم الأوبئة في فيتنام حول حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وهو يوصي بالنسبة للقاح استرازينيكا أن يفصل بين الجرعتين الأولى والثانية أربعة أسابيع على الأقل.
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