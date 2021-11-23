وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية - بحسب صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية - أن "الحملة تستمر على مدى ثلاثة أيام وسيتم خلالها إعطاء 304 آلاف جرعة من لقاح فايزر لهذه الفئات العمرية، وسيتم التطعيم في المدارس للطلاب وفي المراكز الطبية لغير الطلاب، بينما يحصل الذين يعانون من أمراض مزمنة على اللقاح في المستشفيات".

وأضافت الوزارة أن " هانوى تخطط لتحصين جميع سكانها من الأطفال البالغ عددهم 792 ألف طفل دون سن 12 عاما بحلول الربع الأول من عام 2022".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يمثلون حوالي 17 بالمائة من إصابات كوفيد-19 في فيتنام.