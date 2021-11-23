بدء ترقيم التوكتوك فى تلا بالمنوفية لمنع مصادرته خلال الفترة المقبلة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية عن بدء ترقيم التوكتوك في تلا لمنع مصادرته خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان خلال الفترة السابقة عن بدء تنفيذ ترقيم التوكتوك في تلا لتنظيم عملية تنقل التوكتوك في شواع المدينة والقري، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة الماضية عبر الإعلان من قبل الصفحة الرسمية لمركز ومدينة تلا.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، فى بيان لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن التقديم لازال ساريا وحددت مكان تلقى ولصق مجمع مواقف كفر ربيع صفط جدام طوخ دلكة بجوار مزلقان الصوامع مع إدارة مشروع المواقف بتلا، وتم تحديد التنقل في مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات فقط .

وكانت قد انطلقت اليوم بالمدارس الإعدادية بالمنوفية فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية لطلاب الصف الأول الإعدادى وذلك بمقر مدرسة دار التربية الرسمية للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقام بتدشين فعاليات المبادرة هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية والدكتور يحيى سعيد مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية والدكتور ناصر شرشر مدير إدارة الطب الوقائى للفيروسات الكبدية بالتأمين الصحى وحضور مدير المدرسة وهيئة التعليم.