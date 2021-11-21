"تعليم المنوفية" تكرم الطالب الفائز بالميدالية البرونزية فى مسابقة الأولمبياد

المنوفية - محمد فتحى

كرم هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية صباح اليوم، الطالب أحمد جمال بالمدرسة الأمريكية الخاصة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك لفوزه بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأولمبياد المصرى للمعلوماتية والتى نظمتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتم اختيار الطالب ضمن أفضل عشرين مبرمج على مستوى الجمهورية تحت سن 18 عام.

وكانت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات قد منحت الطالب أحمد جمال شهادة تقدير لاشتراكه وتميزه فى المسابقة التى تعد متخصصة فى البرمجة الخاصة بحل المشكلات البرمجية المعقدة بلغة ++c ،كما احتل الطالب أحمد جمال على مركز متقدم فى المسابقة البرمجية لطلاب الجامعات المصرية وحصل على شهادة موقعة من وزير الاتصالات ومدير تنظيم المسابقة على مستوى العالم.

ومن جانبه قدم مدير المديرية تهنئته للطالب على تميزه وتفوقه فى مجال البرمجيات متمنيا له دوام التميز والرقى، كما قدم الشكر لمدرسة الطالب وأسرته لحرصهم على دعمه ورعايتهم وتنميتهم لموهبته وتشجيعه لمواصلة هذا التفوق والإبداع .