انقطاع مياه الشرب عن مدينة الخانكة وأبو زعبل 6 ساعات غدا لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة الخانكة وقرية أبو زعبل، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 11 مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من صباح الخميس المقبل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وعدم استعمال المياه فور ضخها بعد أعمال الغسيل، نظرا لزيادة نسبة العكارة بعد أعمال الغسيل.

وكان المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلن رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، على استمرار عمل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.