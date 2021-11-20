اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 02:30 م
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"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م
"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار انتشار سيارات رفع مياه الأمطار بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، علي استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

 

تمركزات معدات مياه الشرب بالانفاق
تمركزات معدات مياه الشرب بالانفاق

 

سيارات الشفط بالقليوبية
سيارات الشفط بالقليوبية

 

سيارات لرفع مياه الامطار بالقليوبية
سيارات لرفع مياه الامطار بالقليوبية

 

شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب

 


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