اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:00 م
أكرم القصاص
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اليابان تمدد مواعيد طلبات قروض الدعم المالي لمتضرري كورونا حتى مارس 2022‎‎

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:18 م
اليابان تمدد مواعيد طلبات قروض الدعم المالي لمتضرري كورونا حتى مارس 2022‎‎ كورونا اليابان
أ ش أ

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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، مد المواعيد النهائية للدعم المالي الطارئ للأشخاص الذين تراجع دخلهم أو العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا حتى مارس 2022.
 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم، أن المقيمين الأجانب أيضا يمكنهم تقديم طلبات للحصول على الدعم، حيث يتم تقديم قرض يصل إلى 200 ألف ين أو نحو 1700 دولار للذين هم في حاجة ماسة للمال.
 
وأوضحت الحكومة اليابانية أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية نوفمبر الحالي، لكنه مُد حتى نهاية مارس العام القادم ويمكن تقديم الطلبات لدى مجالس الرعاية الاجتماعية في البلديات في أرجاء البلاد.

اليابان

الدعم المالي لمتضرري كورونا

كورونا

2022

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