اليوم السابع
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القوات الأمريكية تخرج 110 آليات من قاعدتها فى مطار خراب الجير بسوريا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:58 م
القوات الأمريكية تخرج 110 آليات من قاعدتها فى مطار خراب الجير بسوريا القوات الأمريكية بسوريا
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السورية، إن القوات الأمريكية أخرجت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 110 آليات من قاعدته في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

 

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد الغير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأمريكي واتجه نحو شمال العراق.

 

وأضافت المصادر إن رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير.

 

وأخرجت القوات الأمريكية في السادس من الشهر الحالي أكبر رتل آليات لقواتها المحتلة مؤلف من 270 آلية وذلك من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد الغير الشرعي.

 


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