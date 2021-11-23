العراق يعلن تدمير أوكار لتنظيم داعش فى جبال حمرين

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوة الجوية دمرت أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمال شرق البلاد.



وذكر بيان للخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية أنه وفقا لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات "L159" سبع ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، موضحا أن الضربات استهدفت ودمرت أوكارا ومعدات لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وفي السياق، أصيب شخص، في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في بلدة بادوش غرب الموصل.



ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر في شرطة نينوى قوله إن مدنيا أصيب بجروح عدة إثر انفجار عبوة من مخلفات "داعش" داخل بلدة بادوش غرب الموصل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث.