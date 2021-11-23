العثور على جثة شخص مجهول الهوية على طريق "طنطا - كفر الزيات" بالغربية

الغربية: محمد طارق

عثر أهالي مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لشخص مجهول الهوية في العقد السادس من عمره بجوار أحد الأكشاك بالطريق السريع "طنطا - كفر الزيات"، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية لرجل في العقد السادس من عمره بجوار أحدٍ الأكشاك بالطريق السريع بمدخل قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذه الاجراءات القانونية اللازمة.