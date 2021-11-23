اليوم السابع
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محافظ الغربية: كورنيش ترعة الساحل سينفذ على غرار كورنيش طنطا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:15 م
محافظ الغربية: كورنيش ترعة الساحل سينفذ على غرار كورنيش طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية: محمد طارق

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه النائب محمد زايد عضو مجلس النواب، ترعة الساحل بمدينة سمنود والمقرر إنشاء كورنيش على جانبيها بطول امتدادها من شارع شركة الملابس حتى كوبري المرور من الجهتين.

وأكد محافظ الغربية أن الكورنيش الجديد سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا لتوفير متنفس لأهل سمنود يتميز بالشكل الحضاري الراقي إلى جانب خلق محور مروري جديد داخل المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، اسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

 

 


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