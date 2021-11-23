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الصومال.. انطلاق انتخابات مجلس الشعب فى المحافظات الشمالية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:32 م
الصومال.. انطلاق انتخابات مجلس الشعب فى المحافظات الشمالية انتخابات الشعب الصومالية - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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انطلقت انتخابات الشعب الصومالية على خمسة مقاعد نيابية لمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، من المقرر، أن ينتخب مندوبو المحافظات الشمالية ( أرض الصومال)، من بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب، 5 أعضاء جدد.

وتجرى الانتخابات في مدرسة تدريب الشرطة لجنرال كاهي بمقديشو، حيث استهلت العملية اليوم بالعضو البرلماني السابق محمد عبدي حير ماريي، يتنافسه عبد الرحمن ورسمي سعيد.

وتشرف عملية الانتخابات للمقاعد الخمسة، لجنة الانتخابات المكلفة بالمحافظات الشمالية.

ويتألف مجلس الشعل الصومالى من 275 عضوا ، وكانت انطلقت الانتخابات مطلع الشهر الجاري في مقديشو ومن المتوقع أن تنطلق في الولايات الباقية الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم اختتام عملية انتخابات مجلس الشيوخ الفيدرالى الأسبوع الماضى، وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة إضافة إلى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.

وكان أشاد رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو، بجهود مجلس الوزراء المبذولة فى اكتمال عملية انتخابات مجلس الشيوخ الفيدرالى.

وأشار إلى أداء رؤساء الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية واجباتهم الوطنية فى تقديم قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، مشيداَ فى الوقت ذاته برؤساء وأعضاء برلمانات الولايات للاضطلاع بمسؤولياتهم فى العملية الانتخابية.


انتخابات الشعب الصومالية

الصومال

انتخابات

مقدشيو

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