السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بعض قطارات خطوط بحرى بأخرى روسية وتحيا مصر

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء استبدال تركيب عربات بعض القطارات علي بعض الخطوط بعربات روسية جديدة وعربات تحيا مصر وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور كالآتي :

أولا : خط طنطا / منوف/ القاهرة والعكس

اعتبارا من اليوم

- استبدال تركيب عربات قطارات 535/ 544/ 121/ 558 بعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .

ثانيا: خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس:

اعتبارا من غدا

- استبدال تركيب قطار 15 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- استبدال تركيب قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- استبدال تركيب قطار 35 اكسبريس القاهرة / طنطا بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارا من يوم 25/11/2021

- استبدال تركيب قطار 3 اكسبريس طنطا / الاسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- استبدال تركيب قطار 132 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- استبدال تركيب قطار 31 اكسبريس القاهرة / دمنهور بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارا من يوم 26/11/2021

- استبدال تركيب عربات قطار 2 اكسبريس دمنهور / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

ثالثا : خط بنها / ميت غمر

اعتبارا من غدا

- إعادة تشغيل واستبدال تركيب عربات قطار 819 ركاب بنها / ميت غمر بعربات محسنة بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.

- إعادة تشغيل واستبدال تركيب عربات قطار 820 ركاب ميت غمر / بنها بعربات محسنة بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .

- استبدال تركيب عربات قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر بعربات محسنة بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .

رابعا : خط الجيزة / الوسطي / الفيوم والعكس

اعتبارا من غدا

- استبدال تركيب عربات قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و 130/ 143/ 146/ 153/ 156 بعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .