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السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بعض قطارات خطوط بحرى بأخرى روسية وتحيا مصر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:23 ص
السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بعض قطارات خطوط بحرى بأخرى روسية وتحيا مصر قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء استبدال تركيب عربات بعض القطارات علي بعض الخطوط بعربات روسية جديدة وعربات تحيا مصر وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور كالآتي :
 
أولا : خط طنطا / منوف/ القاهرة والعكس
 
اعتبارا من اليوم
 
- استبدال  تركيب عربات قطارات 535/ 544/ 121/ 558  بعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .
 
ثانيا: خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس:
اعتبارا من غدا
 
- استبدال تركيب قطار 15  اكسبريس القاهرة / الاسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- استبدال تركيب قطار 32  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- استبدال تركيب قطار 35  اكسبريس القاهرة / طنطا  بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارا من يوم 25/11/2021
- استبدال تركيب قطار 3  اكسبريس طنطا / الاسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- استبدال تركيب قطار 132  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- استبدال تركيب قطار  31  اكسبريس القاهرة / دمنهور  بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارا من يوم 26/11/2021
- استبدال تركيب عربات قطار  2  اكسبريس دمنهور  / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
ثالثا : خط بنها / ميت غمر
اعتبارا من غدا
- إعادة تشغيل واستبدال تركيب عربات قطار 819  ركاب بنها / ميت غمر بعربات محسنة بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.
- إعادة تشغيل واستبدال تركيب عربات قطار 820  ركاب ميت غمر / بنها  بعربات محسنة بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .
- استبدال تركيب عربات قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر بعربات محسنة بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .
رابعا : خط الجيزة / الوسطي / الفيوم والعكس
اعتبارا من غدا
- استبدال  تركيب عربات قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و  130/ 143/ 146/ 153/ 156 بعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .
 

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