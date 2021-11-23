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السفينة ZIMRIDE تغادر ميناء سفاجا متجهة للهند.. تقل 37 ألف طن فوسفات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:46 ص
السفينة ZIMRIDE تغادر ميناء سفاجا متجهة للهند.. تقل 37 ألف طن فوسفات موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مغادرة السفينة ZIMRIDE ميناء سفاجا البحري متجه الي دولة الهند وعلي متنها 37 ألف طن فوسفات، كما تم تداول 1136 طن بضائع عامة ومتنوعة و 429 شاحنة و56 سيارة.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها، أن حركة الصادرات شملت 767 طن بضائع عامة، و134 شاحنة، و17 سيارة ملاكي، و37000 طن فوسفات للهند، وشملت حركة الواردات 369 طن بضائع عامة، و295 شاحنة، و39 سيارة، ويتواجد 11 سفينة علي أرصفة الموانئ.
 
واستقبل ميناء سفاجا، السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 111 شاحنة و19سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة والسفينة امل بحمولة 86 شاحنة و10 سيارات ملاكي.
 
كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 76 شاحنة و10 سيارات ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة ايلة ومغادرة السفينة سيناء وعمان، وتم استقبال 37 شاحنة بحمولة 369 طنا و10 سيارات ملاكي وتصدير 58 شاحنة بحمولة 767 طنا و3 سيارات ملاكي، وتم مغادرة ميناء السويس السفينة دودو فارغة متجهة للهند.

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