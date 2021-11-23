الرقابة المالية: تصفية نشاط شركة أودن كابيتال لتكوين وإدارة المحافظ

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 174 لسنة 2021، بشأن تصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه على :"تصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، وفقًا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".



قرار تصفية نشاط اودن كابيتال

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 299 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، مقارنة بـ272 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 22.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 9.9%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 19.2%.

ووزعت الموافقات بين 175 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 مقابل 174 موافقة بقيمة 15.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2020 بنسبة نمو 0.6% في عدد الموافقات، و3.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 124 موافقة بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس عام 2021 مقارنة مع 98 موافقة بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2020 بنسبة نمو 26.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 37.4% بقيمة التأسيس.