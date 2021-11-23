الرئيس السيسي: مصر تدعم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية لدول الكوميسا

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم الكوميسا يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول الكوميسا في هذا الإطار، ولقد لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقة، لذلك فإن مصر ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية الواضحة يتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها، بما يساهم في معدلات زيادة النمو الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة الكوميسا المنعقد بالعاصمة الإدارية، أن تداعيات جائحة كورنا أكدت على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها والحفاظ على صحة مواطنينا، وهو الأمر الذى ترى مصر قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع وموائمة السياسات الوطنية، لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء .

وتابع الرئيس السيسي: "يتعين علينا جميعا المضي قدما لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم، للاستفادة من اللقاحات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، لمنع تفشيه في دول الإقليم".