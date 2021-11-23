التحريات: سائق توك توك أشعل النار فى عامل بسبب معاكسة خطيبته بالبساتين

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة إصابة عامل بحروق فى منطقة البساتين، أن البداية كانت ببلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى"، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجنى عليــه وأضرم النيران باستخدام قداحة، ما أدى لحدوث ما به من إصابات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وأمرت نيابة البساتين، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إشعال النار في عامل في مشاجرة بينهما. وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق توك توك، لقيامه بإشعال النيران بآخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.