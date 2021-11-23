الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا جنوب الخليل

كتب أحمد جمعة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزلا فى خربة ماعين، وأخطرت بهدم منزلين آخرين فى خربتى الفخيت والمركز، ودمرت 12 قبرا فى خربة الديرات شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن قوات الاحتلال الاسرائيلى هدمت منزلا فى خربة ماعين، تبلغ مساحته 200 متر مربع ومملوك للمواطن على إسماعيل حمامدة.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى بهدم منزلين آخرين، أحدهما يقع فى خربة المركز مملوك للمواطن محمود على النجار، وآخر يقع فى خربة الفخيت، مملوك للمواطن محمود أبو صبحة، وأقدمت على تدمير 12 قبرا فى منطقة الديرات تعود لعائلة العدرة.